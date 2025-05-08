全民權證／聯發科 兩檔放電

聯發科（2454）受惠AI與車用成為雙成長引擎。法人預估，聯發科2025、2026年每股純益（EPS）約為73.35與89.51元，維持「買進」評等。

法人分析，聯發科天璣9400+將於第2季推出，支援主流大型語言模型，強化AI推理效能；雖然中低階機種需求略降，但下半年新一代旗艦SoC可望帶動出貨成長，預估2025年5G SoC出貨年增14.6%。此外，Smart Edge Platform受惠AI與連網技術升級，帶動平板、ASIC及車用應用表現強勁，加上汽車與資料中心推升Power IC市占，整體營收估將達6,173億元，後市可期。

權證發行商建議，看好聯發科後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數150天以上的商品介入，參與個股行情。（國泰證券提供）

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