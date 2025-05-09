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台指期 轉為正價差

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

股期雙市昨（8）日指數走勢分歧，集中市場加權指數小跌3點，收20,543點；但台指期上漲198點至20,575點，正價差達31.6點。期貨分析師表示，近期應持續關注關稅戰、上市櫃公司最新財報、消息面等影響。

台指期昨日呈現開高震盪格局，在人工智慧（AI）概念股拉抬下，推升指數盤中大漲318點，不過尾盤台積電遭到賣單調節，收斂指數漲幅，終場上漲198點，轉為正價差。元富期貨表示，目前指數成功收復5日均線，加上下方月線持續走升，可望成為下檔重要支撐，短線震盪過後仍有機會再攻。

籌碼面部分，三大法人買超4.2億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加981口至7,645口，其中外資淨空單減少623口至30,020口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,341口至8,676口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在18,200點 ; 月買權最大OI落在21,000點，月賣權最大OI落在14,700 點。檢視選擇權金流，外資布局0.25億元偏多部位，自營商則布局0.21億元偏多部位。

永豐期貨分析，全月份未平倉量put/call ratio值由0.78上升至0.84。VIX指數下降1.51至30.94。外資台指期買權淨金額1.93億元 ; 賣權淨金額0.48億元，因此整體選擇權籌碼面偏多。

另外，台指期昨日站上5日均線，而下方月線持續走高，可望帶來支撐。不過，目前國際間不確定因素仍多，加上匯市波動劇烈，持續影響投資人信心，短線指數維持區間整理機率較高。

台指期

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