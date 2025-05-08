指數型ETF 押三個月

美國總統川普拋出對等關稅90天豁免期，各國積極展開協商談判，政策態度的軟化也舒緩市場擔憂情緒，帶動美國、台股反彈。法人建議，可利用富邦NASDAQ正2（00670L）、元大台灣50（0050）等指數型權證波段操作，獲取超額報酬。

法人表示，4月初在美國宣布對等關稅政策後，VIX恐慌指數急速竄升至45以上，不過隨利空逐漸消化利空後回歸基本面，而統計過去幾次當VIX指數急升突破45後進場布局美股，包括2011歐債危機、2018美中貿易戰、2020新冠疫情等事件，S&P500指數後三月股市平均報酬為3.4%、後六月13.3%、後一年達33%。

整體來看，短期關稅干擾雖仍在，但考量美國經濟仍屬穩健，經濟急遽惡化的可能性大幅降低，且後續仍有減稅法案登場，若能順利實施，有望進一步提振市場信心。

根據過往經驗，當有台股恐慌指數之稱的台指選擇權波動指數突破30之際，台股表現多拉回，也意味著相對低點浮現，以過去六次經驗來看，於台股恐慌指數升破30之際進場布局，後三月大盤平均上漲13.7%、後六月平均上漲19.7%。

法人表示，台股第2季以來受美國對等關稅干擾，表現震盪劇烈，在市場最為恐慌緊張之際，為中長期投資提供布局良機，可利用台股指數型權證，靈活掌握台股行情。

發行商建議，看好NASDAQ正2、元大台灣50等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價外20%與價內10%以內、剩餘天數超過90天等條件為主。