台光電、雙鴻 四檔風光

台光電（2383）、雙鴻（3324）在業績表現亮眼且後續仍具發展性之下，法人買盤積極，權證發行商表示，可挑中長天期的相關認購權證短線操作。

台光電第1季毛利率30.4%。表現亮眼。第2季在AI需求持續向上及市占率提升下，稼動率維持滿載水準；此外，新台幣兌美元匯率波動將對營收帶來衝擊。

今年台光電AI Server來自ASIC與GPU的客戶皆持續成長，800G Switch除市占率由400G Switch的40%提升至50%外，單機產值在料號升級及層數提升，年增率大幅成長70%，因應相關需求發展亦將於第2季至第4季陸續開出黃石、馬來西亞及中山廠產能，屆時年底最大產能將由現行的430萬張提升至580萬張。

雙鴻4月營收20.1億元，月增16%、年增66%；主因液冷營收及VGA營收較佳；4月在出貨主要客戶的水冷板、分歧管與RPU等產品帶動下，水冷營收比重提升至約25%，預估第2季水冷產品營收占比將由第1季的17%升至25%至30%。第2季營收可望季增15%至20%，但近期新台幣兌美金升值，第2季毛利率與業外匯兌可能受到衝擊。第3季則受惠泰國廠水冷產品全線加入量產行列，加上輝達GB300上市推波助瀾，業績有望更勝第2季。

隨著下半年GB300訂單出貨，推升雙鴻今年伺服器營收比重升至60%、液冷營收比重升至40%以上，加上RTX-50顯卡有望帶動電競營收成長，將共同驅動今年營收與利潤率升勢。雙鴻雲端服務供應商（CSP）客戶，目前總計有五家CSP客戶，預料今年會有近75%的AI水冷營收來自這五大客戶貢獻。