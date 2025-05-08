全民權證／創意 挑價內外10%

創意（3443）第1季營收季成長16.6%、年成長23.4%，雖因為產品組合變化，使得毛利率下滑至28%，不過在費用方面有所樽節，稅後純益9.6億元，季成長13.5%，年成長45.1%，每股純益（EPS）7.17元。

創意第2季財測為營收成長中個位數百分比，其中，NRE季成長超過20%，NRE因為AI的3奈米案件SHIPOUT，使得營收大幅成長，市場估單季營收72.6億元，季成長3.5%，年成長8.2%，毛利率27.8%，稅後純益預估為8億元，EPS為6元，全年營收287.9億元，年成長15%，EPS上看29.2元。

權證券商建議，看好個股後市的投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期150天期以上的商品介入。（中國信託證券提供）

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