快訊

梵蒂岡西斯汀教堂放黑煙！教宗選舉首輪投票無結果

川普對中強硬表態：不會為談判先降關稅…會晤「將談到黎智英」

涉偽造罷免連署！檢方2度偵訊後「國民黨基隆市黨部主委遭聲押、副書記長10萬元交保」

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／台燿 選逾六個月

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

台燿（6274）受惠AI、800G等需求暢旺，第1季營收63.6億元，季增0.9%，年增43.6%，淡季不淡；4月營收23.5億元，年增29.3%，連五月攀升。

法人指出，台燿今年來自AI伺服器、高階交換器的市場需求及成長趨勢明確，加上邊緣AI加速發展及AI PC滲透率提升，推升Low Loss市場規模成長，後續隨泰國廠新產能開出，營運成長可期。台燿是少數獲得國際大廠認證，提供800G交換器、AI伺服器等M8等級材料的銅箔基板廠之一，除原先TU-943SN等出貨放量外，TU-943HN等新品正認證中。

權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%以內、距到期日180天以上的權證參與行情。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

AI 台燿

延伸閱讀

皇昌、達麗 認購聚光

統一 瞄準價內外15%

全民權證／台光電 兩檔放閃

全民權證／華城 選逾三個月

相關新聞

台指期 追價力道不足

台指期昨（7）日呈開高走低格局，早盤一度大漲，不過追價力道不足，指數回到平盤附近震盪整理，在權王台積電拉抬下，終場以十字...

期貨商論壇／航運期 暫時觀望

近期航運指數面臨季線及半年線的壓力，短期內不易突破上檔壓力，當中的航空類股因新台幣升值，而表現較為強勢，至於貨櫃航運方面...

期貨商論壇／生技期 月線有撐

目前受限關稅的不明朗，觀望氣氛濃厚，台股盤面缺乏主流股帶動，資金往題材股追逐。隨新冠疫情增溫，點燃防疫相關概念股買盤，成...

華城、泓德 四檔活跳跳

台灣核三廠2號機將於本月中旬除役，電力需求再拉警報，有利發電、綠能相關的概念股題材發酵，投顧法人看好華城（1519）、泓...

大立光、奇鋐 押長天期

外資今年以來在川普關稅政策等影響中，賣超逾7,000億元，暫為史上第二大賣超年，而4月逆勢買超的大立光（3008）、奇鋐...

全民權證／創意 挑價內外10%

創意（3443）第1季營收季成長16.6%、年成長23.4%，雖因為產品組合變化，使得毛利率下滑至28%，不過在費用方面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。