全民權證／台燿 選逾六個月

台燿（6274）受惠AI、800G等需求暢旺，第1季營收63.6億元，季增0.9%，年增43.6%，淡季不淡；4月營收23.5億元，年增29.3%，連五月攀升。

法人指出，台燿今年來自AI伺服器、高階交換器的市場需求及成長趨勢明確，加上邊緣AI加速發展及AI PC滲透率提升，推升Low Loss市場規模成長，後續隨泰國廠新產能開出，營運成長可期。台燿是少數獲得國際大廠認證，提供800G交換器、AI伺服器等M8等級材料的銅箔基板廠之一，除原先TU-943SN等出貨放量外，TU-943HN等新品正認證中。

權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%以內、距到期日180天以上的權證參與行情。（永豐金證券提供）

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