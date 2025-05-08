聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／台燿 選逾六個月
台燿（6274）受惠AI、800G等需求暢旺，第1季營收63.6億元，季增0.9%，年增43.6%，淡季不淡；4月營收23.5億元，年增29.3%，連五月攀升。
法人指出，台燿今年來自AI伺服器、高階交換器的市場需求及成長趨勢明確，加上邊緣AI加速發展及AI PC滲透率提升，推升Low Loss市場規模成長，後續隨泰國廠新產能開出，營運成長可期。台燿是少數獲得國際大廠認證，提供800G交換器、AI伺服器等M8等級材料的銅箔基板廠之一，除原先TU-943SN等出貨放量外，TU-943HN等新品正認證中。
權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%以內、距到期日180天以上的權證參與行情。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言