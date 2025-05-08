大立光、奇鋐 押長天期

外資今年以來在川普關稅政策等影響中，賣超逾7,000億元，暫為史上第二大賣超年，而4月逆勢買超的大立光（3008）、奇鋐（3017）等個股，成為市場吸睛焦點；權證券商建議，可利用長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

大立光召開法說會、並公布第1季財報，營收季減20%、年增29%，優於市場預期，年成長主因新機發表，加上產品組合轉佳使毛利率優於預期、來到54.6%，業外匯兌利益4.3億元以及利息收入11.4億元的貢獻，使得稅後純益年增5%至64.4億元，每股純益（EPS）為48.28元，其中，全季出貨產品規格比重為2,000萬畫素以上20~30%，1,000萬畫素60~70%，800萬畫素0~10%，小於500萬畫素10~20%。

展望2025年，各手機品牌廠積極導入AI功能，也增加薄型手機和摺疊手機的機種，都讓鏡頭技術難度提升，不過，目前美國政府對中國對等關稅稅率仍居高不下，目前手機組裝廠的印度產能僅可供應美系手機品牌的美國市場需求三成左右，關稅的成本壓力可能影響手機終端需求及零組件價格，雖美系手機客戶的出貨量年增率由前次的7%下修至1%，但由於第1季毛利率優於預期，法人也看好全年毛利率。

奇鋐因輝達GB200伺服器出貨持續提升，帶動第1季營運表現，由於市場預估奇鋐初期四大CSP水冷板供貨份額高達七至八成，並且持續出貨AWS Tranium2散熱及機殼產品，毛利率季增至25.8%，EPS為7.33元。

展望第2季，隨GB200將正式放量生產，預期伺服器液冷相關零組件出貨量將持續提升，帶動營運持續成長下，市場看好全年營收與獲利表現。