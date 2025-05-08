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華城、泓德 四檔活跳跳

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
華城董事長許邦福。聯合報系資料照
華城董事長許邦福。聯合報系資料照

台灣核三廠2號機將於本月中旬除役，電力需求再拉警報，有利發電、綠能相關的概念股題材發酵，投顧法人看好華城（1519）、泓德能源（6873）等個股股價有望提前反應。

美中兩國代表近期將於瑞士見面，美股持續反應中美關稅談判緊張氣氛緩解，但觀望美國總統川普即將宣布的半導體關稅，台股出現震盪。

本國投顧法人表示，台股持續等待美國可能釋出的半導體關稅政策相關訊息，預計短線加權指數狹幅震盪，焦點股可留意軍工、內需、資產股、重電、綠能、網通、高股息殖利率個股。

以華城來看，隸屬金控旗下投顧法人分析，其在手訂單至2026年底無虞，預估2025~2027年每股純益（EPS）各可達20.13元、26.02元、27.54元，評價已經偏低，同時近期力拚在美國對等關稅90天觀察期間內，積極出貨美國變壓器訂單，預期股價將迎來估值修復。

泓德能源也無懼對等關稅衝擊台灣出口產業，因國內綠能建置、綠電需求持續暢旺。投顧法人報告顯示，泓德能源2026年在手大案「富邦能源」光電350MW、儲能350MW陸續開工，考量在手太陽能案量優於同業，海外收入陸續在2025~2026年顯現， 2025年獲利成長強勁，給予強力買進投資評等。

權證發行商表示，投資人如看好華城、泓德能源的投資機會，可挑選價內外15%以內、120天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。

泓德能源 美國 關稅

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