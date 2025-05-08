期貨商論壇／生技期 月線有撐

目前受限關稅的不明朗，觀望氣氛濃厚，台股盤面缺乏主流股帶動，資金往題材股追逐。隨新冠疫情增溫，點燃防疫相關概念股買盤，成為近期盤面焦點所在。

新冠疫情近期又悄悄復燃，已經進入第七波Omicron疫情流行，疾管署6日公布上周門、急診就診達5,853人次，較前一周增加78%，已連四周上升、並為今年最高，目前預期疫情最快5至6月才達高峰，還需要持續觀察，另一方面，國內麻疹疫情也持續升溫。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，其成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦之產業，其契約規模約為17萬元，而保證金為14,000元，槓桿約為12倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，臺灣生技期貨目前位於短期均線糾結位置附近震盪，不過4月7日的空方缺口壓力沉重，一次封閉缺口不容易，故建議短線先保守看待為宜，下方月線可視為短線支撐。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼動作，並設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）