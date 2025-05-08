期貨商論壇／航運期 暫時觀望

經濟日報／ 記者周克威整理
航運示意圖。 路透
航運示意圖。 路透

近期航運指數面臨季線及半年線的壓力，短期內不易突破上檔壓力，當中的航空類股因新台幣升值，而表現較為強勢，至於貨櫃航運方面，無太多的價格變化。

國際情勢方面，美國總統川普表示，胡塞不再攻擊商船，可能跟中東地緣政治有關，所以目前停止對葉門轟炸，但胡塞並沒有官方聲明，只暫時不與美軍開火，因此，後續紅海航線是否確保航運暢通，仍須留意胡塞組織的態度。

而8日為美國聯準會召開利率決議，據有「聯準會傳聲筒」之稱美國記者的消息，主席鮑爾正處於困境，若太早降息恐會造成短期通膨上升，若降息太晚恐會導致經濟進一步放緩，但根據最新FedWATCH數據顯示，市場認為將會在7月降息1碼，後續降息路徑須留意鮑爾的會後記者會。

台股方面，市場仍再等待半導體關稅公布，雖7日為美國商務部徵詢半導體關稅意見結束，但並沒有新聞源頭表示結束完就會公布細節，投資人須留意川普突襲。

若未來希望透過參與整個航運業整體股價表現的投資人，可考慮搭配臺灣期交所推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 美國聯準會 降息

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