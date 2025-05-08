台指期 追價力道不足

台指期昨（7）日呈開高走低格局，早盤一度大漲，不過追價力道不足，指數回到平盤附近震盪整理，在權王台積電拉抬下，終場以十字黑K棒作收。期貨商認為，隨台指期下方月線轉為走升，短線震盪過後仍有機會反攻。

台股昨日呈區間震盪格局，早盤開高，不過追價買盤力道不足，指數回到平盤附近震盪整理，尾盤權王台積電（2330）在買盤拉抬下，指數向上拉高83點，帶動指數由黑翻紅，終場指數上漲23點、漲幅0.1%、收在20,546點。

期貨市場方面，台指期上漲36點、至20,381點，逆價差為165.49點，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加490口至6,664口，其中外資淨空單減少514口至30,643口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少609口至7,335口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，略為以買買權和賣賣權布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為八千餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

元富期貨認為，台指期目前5日均線得而復失，隨著下方月線轉為走升，可望成為下檔重要支撐，短線震盪過後仍有機會反攻。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在18,200點，月買權最大OI落在21,000點，月賣權最大OI落在14,700點。全月份未平倉量put／call ratio值由0.9下降至0.78，VIX指數上升0.96至32.45；外資台指期買權淨金額1.87億元、賣權淨金額0.68億元，整體選擇權籌碼面偏空。投資人須留意聯準會主席鮑爾未來降息路徑說詞，以及美國總統川普是否在結束半導體關稅徵詢公開意見後的相關細節。

群益期貨表示，外資期現貨略為樂觀，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權保守態勢，整體籌碼面呈現保守；技術面上，目前台股量縮格局不變，短線仍待量能放大回升後，方能再走出明顯波段趨勢。