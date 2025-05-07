期貨商論壇／永續期 靈活操作

美國政府表示將與首個國家達成貿易協議，且與中國的雙方態度也較軟化，但目前川普表示仍未跟習近平有對談計畫，加上川普又將對非美製作的電影課徵100%關稅，美股四大指數因此結束第二波反彈。

近期非農數據顯示美國經濟仍有韌性，且大部分財報都優於預期，但對於川普，市場仍抱著不確定性，另外5月7日美國商務部將結束半導體關稅公開意見徵詢，可能當天就公布半導體關稅相關政策，因此須留意川普突襲公告及8日美聯準會利率決議。

新台幣短線狂升，造成台股恐慌，2日與5日兩天合計升值近8%，雖央行澄清，與川普關稅談判並未談及匯率，是市場預期心理。但後續仍須留意匯率走勢及出口較重公司的影響。

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