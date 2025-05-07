期貨商論壇／光寶科期 後市俏

光寶科（2301）致力發展光電元件及電子關鍵零組件技術，為台灣第二大電源供應器廠，第1季營收季減4.9%、年增26.6%，其中，毛利率、營益率皆顯著提升，主要受惠高價值事業比重提升、全球營運效率優化，每股獲利（EPS）1.51元，淡季不淡。

雖美國對等關稅政策最終結果未定，使下半年營運狀況難以預測，短期來看，光寶科對第2季仍持樂觀態度。其中，雲端電源出貨強勁，BBU產品需求續強，目前對客戶訂單需求仍供不應求下，積極擴增產線，預計所有產線將於第3季擴充完成，以滿足兩家CSP客戶需求，今年雲端事業營收有望年增50%。

光寶科期貨自4月10日以漲停作收後，扭轉空方趨勢，並回補4月7日川普對等關稅股災缺口。25日以十字線作收突破整理上緣，再度帶動指數上揚，目前碰到半年線短壓，短均線亦轉為上升趨勢，整體仍有利技術面發展，因此在建議投資人短期仍以樂觀看待光寶科期貨後市發展。（國票期貨提供）