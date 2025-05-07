台指期 外資加碼空單

台股昨（6）日呈震盪走勢，終場下跌10點、跌幅0.05%、收在20,522點；台指期下跌86點、至20,337點，逆價差為185.59點。期貨商表示，由於台指期月線走升，可望帶來支撐，預期震盪過後仍有機會反攻。

台指期淨部位方面，昨日三大法人淨多單減少3,163口至6,174口，其中外資淨空單大幅增加4,998口至31,157口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少1,834口至7,944口。

外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為8,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選擇權方面，買權賣權OI總量相當，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權保守態勢，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股持續在7日缺口上下震盪，目前在台積電（2330）5月2日多方缺口不破下，短線拉回依舊可以樂觀操作。

元富期貨認為，台指期昨日呈開低震盪格局，早盤跳空開低接近300點，不過隨著逢低買盤進場，指數一路拉抬甚至翻紅，然而午盤過後再次見到賣壓，未能守住紅盤，終場指數下跌，以紅K棒留上影線作收。目前指數微幅失守5日線，隨下方月線轉為走升，可望帶來支撐，震盪過後仍有機會反攻。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在21,000點，周賣權最大OI落在20,000點，月買權最大OI落在22,000點，月賣權最大OI落在19,500點。全月未平倉量put／call ratio值由0.86上升至0.9，VIX指數上升0.01至31.49；外資台指期買權淨金額1.92億元、賣權淨金額0.81億元，整體選擇權籌碼面中性。