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市場賣壓重 台指期夜盤震盪盤軟

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

由於美股電子盤小跌，使得6日下午3點開盤的台指期夜盤走勢，始終呈現震盪盤軟格局。截至晚間9點30分，台指期報20,245點，下跌100點、跌幅0.5%，其間指數最高來到20,374點，最低下探至20,205點，高低差169點。

今日台指期夜盤以20,333點、下跌12點開出後，雖多單買盤連續敲進，指數一度翻紅，不過很快就在市場賣壓出籠下，指數不但翻落盤下，更一路向下探底。傍晚時，指數下探至最低點20,205點後，便在買盤推升下收斂跌點。

晚間，市場多空拉鋸，呈現震盪走勢。由於美股電子盤始終呈現小跌走勢，使得市場追價意願不高，台指期夜盤走勢也欲振乏力，成交均量也呈現萎縮，整體盤勢呈現「價跌量縮」格局。

從技術面來看，自5月5日台指期波段反彈見高後，技術指標便進入超買區，KD指標的K值與D值6日出現死亡交叉，今日向下開口逐步擴大，顯示市場賣壓轉重、行情承壓，頗有拉回修正的可能，因而使今日夜盤行情走勢疲軟。

期貨專家建議，由於技術指標已出現短線修正訊號，除非出現鈍化走勢，否則預期行情震盪盤軟拉回修正的機率偏高，因此投資人宜轉謹慎保守。操作上，可於大箱型區間採高出低進模式來回進出。

台指期 技術指標 美股

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