全民權證／信驊 買價內外10%

新台幣兌美元近日出現急速升值走勢，接下來美國聯準會可能降息，投資市場買盤轉向新台幣升值概念股，對於內需型的食品、保值資產、擁有房屋或待開發土地庫存的營建股，帳面價值可望獲得提升，國人提高出國旅遊意願的航空股也受關注，相關權證可伺機布局。

2025-05-07 00:33