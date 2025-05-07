全民權證／信驊 買價內外10%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
圖／經濟日報提供
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信驊（5274）受惠人工智慧（AI）伺服器出貨熱絡，及客戶因應關稅提前拉貨，第1季營收20.6億元，年增103.7%，優於預期，法人看好產品組合轉佳，有利毛利率及獲利表現。

法人分析，雖然輝達（NVIDIA）GB300 NVL72僅採用71顆BMC，低於GB200 NLV72的87顆，但即將推出的Rubin將採用AST2700，平均售價約25美元，遠高於AST2600的15美元。長期來看，模組化或機櫃設計採用持續增加，將帶動信驊BMC出貨量。信驊的AST2700產品，隨英特爾Oak Stream、輝達Rubin及超微Venice等新平台推出，法人預期下半年出貨量及新客戶貢獻度增加。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內，距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。

（凱基證券提供）

信驊 權證 貨量

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