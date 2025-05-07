全民權證／中興電 挑逾120天

經濟日報／ 記者周克威整理
圖／經濟日報提供
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中興電（1513）目前電力事業在手訂單393億元，今年將再拿到200億元訂單。其中，台電除強韌電網計畫外，尚有能源開發計畫等，預計將帶來電力設備商機。

海外市場方面，日本現階段規劃島與島間聯網，輸配電節點需要保護開關，這些將是中興電機會，合作方如日立、富士等皆有合作機會，大陸的產能可以支應，預計該業務可成長二成以上；另外，GIS國際市場開發，規劃三至五年後國際市場貢獻10%以上營收。發電機與空調業務方面，國際大廠紛紛在台灣設置雲端與AI數據中心，預計將帶動業務成長15%以上，市場看好今年營運表現。

看好中興電後市的投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期為120天以上的商品介入。

（元大證券提供）

日立

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