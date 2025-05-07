全民權證／台光電 兩檔放閃
台光電（2383）首季毛利率優於預期，法人表示，儘管新台幣升值，可能導致第2季營收呈現季減，但仍將年增，全年營收也可望有雙位數成長。
法人分析，台光電首季因美國大型CSP客戶AI伺服器持續出貨，帶動毛利率走揚，加上銅價上漲，也帶來低價庫存的正向貢獻，首季表現優於預期。第2季因AI需求持續向上以及市占率提升，稼動率可望維持滿載，但須考量新台幣升值對營收的衝擊。
另一方面800G Switch市占率、層數都提升，帶動營收明顯成長，台光電也陸續開出新廠因應，推升全年營收將呈現雙位數成長。
權證發行商表示，看好台光電的投資人可挑選價內外10%左右，150天期以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。
（元富證券提供）
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