長榮航、星宇 押中長期

新台幣短線走升，雖拖累台股走勢，不過分析師仍看好升值受惠族群，其中，長榮航（2618）、星宇（2646）等航空股受惠油價走跌及國人出國意願提升。權證券商表示，可利用中長天期、券商造市積極條件的認購權證，參與相關個股走勢。

分析師表示，由於在各航空公司的營運成本結構中，燃油成本占比約30~35%%，為成本最大宗，2025年以來，國際油價下跌有望舒緩營運成本壓力；以長榮航來看，若以全年1,750萬桶用油量，在不考慮燃油附加費的情況下，燃油價格每變動10美元，對於公司全年每股純益（EPS）即影響約為1.05元。

長榮航去年稅後純益290億元，年增34.3%，EPS為5.37元，今年第1季營收549.4億元、季減2.8%，其中受惠於春節需求旺季，客運量季增0.3%下，市場預估第1季稅後純益69.3億元，季減7.8%，EPS約近1.3元。

展望2025年，長榮航空預計交付六架波音787新機，並於第4季新增美洲第九個航點（德州達拉斯）；客運方面，預期客運票價將呈緩跌，然仍高於疫情前水準；貨運在美國關稅政策衝擊下，今年下半年價量面臨較大不確定性，但燃油價格下跌有望抵銷部分貨運價格下跌風險。

星宇航空方面，3月總營收為35.52億元，年增率34%，第1季營收111.95億元，年增率40%，創下單季營收歷史新高。預計2025年持續交機及加密航網，法人假設今年載客率維持八成。

此外，考量桃園機場第三航廈北廊廳預計建設完畢，星宇中轉客比例將自五成上升，預估今年營收492.1億元、年增38.5%，且在油價走跌中，雖星宇航空機隊規模擴張、用油桶數增加，但估計毛利率仍能維持20.1%水準。