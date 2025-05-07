統一 瞄準價內外15%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

統一（1216）因進口原料成本可望降低，蔚為「新台幣升值受惠概念股」，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

新台幣兌美元匯率從3月最低約33.2元，近日快速升值，一度貶破30元關卡。法人指出，新台幣匯率升值將有助進口成本下降，對內需型產業與營運成本高的產業來說是一大利多，包括部分進口原料與產品以美元計價的食品、零售等消費性產業，利潤空間可能進一步擴大。

統一以生產麵粉、飼料等起家，後來逐漸跨足食品、飲料、零售通路、物流配送、金融等領域，台灣母公司營收以飲料、乳品、速食麵、飼料與大宗資材比重較高，海外於中國大陸及越南、泰國、印尼、菲律賓等東南亞地區設有轉投資事業。

統一第1季中國營收加速成長，高於去年下半年及整體產業，主要動能來自產品升級與經銷通路強化，隨營收規模擴大、原物料成本降低，法人預期單季毛利率將呈現季增及年增，帶動每股獲利年增5%、季增85%。

法人表示，統一先前入股網家，成為最大單一股東，主要為了更進一步了解數位經濟的商業邏輯，並開拓線上與線下結合延伸商機。至於併入家樂福則有助集團整合建立生態圈。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

新台幣 權證 營收

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