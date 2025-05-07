皇昌、達麗 認購聚光

今日主題 新台幣兌美元近日出現急速升值走勢，接下來美國聯準會可能降息，投資市場買盤轉向新台幣升值概念股，對於內需型的食品、保值資產、擁有房屋或待開發土地庫存的營建股，帳面價值可望獲得提升，國人提高出國旅遊意願的航空股也受關注，相關權證可伺機布局。

新台幣兌美元近日急速升值，市場多頭買盤聚焦「新台幣升值概念股」，包括內需型的食品、旅遊的航空，以及有土地庫存的企業，例如皇昌（2543）、達麗（6177）等營建股皆是受惠族群。

圖／經濟日報提供

專門承攬公共工程及土木建築的皇昌，近年受益政府基礎建設投資的成長，包括積極進入海事市場，整合集團資源，投入超過50億元打造國內最大全能工程船機隊。

2024年底，東南亞最大浮沉台船「皇昌101號」交船、拋石落管船「皇昌99號」以及台灣首艘自主打造的預拌混凝土船「皇昌100號」則在今年首季完成，預計第2季投入營運，屆時皇昌將擁有移動式的預拌混凝土廠，全力支援離岸海事工程，而拋石落管船更能大幅增強皇昌承接複雜具挑戰性工程的能力。

達麗自第3季起將進入密集完工期，包括達麗天蒔、達麗世界仁等建案將可陸續交屋，預計2026年完工交屋的數量會超過2025年。

法人看好房市長期發展，主因包括台股現金配息資金達2兆元以上，資金動能充沛；再者美中關稅戰有機會帶動新一波台商回流；政府積極推動科技產業園區增加高收入就業人口，以及人口老化加速換屋剛性需求。另外也看好大南方矽谷計畫、半導體S廊道等，可望帶動台南及高雄房市。

達麗近年積極朝向多元化土地開發模式發展，手握多筆個案，包括高雄黃線Y18站／橘線O10站聯開案、左營眷村公辦都更、屏東火車站公辦都更、台南市平實重劃區等。

權證發行商表示，投資人若看好達麗、皇昌等「新台幣升值概念股」後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期120天以上的權證，以小金搏大利，但宜善設停利停損。