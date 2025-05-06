期交所公告 調整臺幣黃金期貨等七項商品期貨契約保證金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所5月6日公告調整黃金期貨契約(GDF)、臺幣黃金期貨契約(TGF)、元大美債20年ETF期貨契約(RZF)、國泰智能電動車ETF期貨契約(SGF)、中信高評級公司債ETF期貨契約(SQF)、群益ESG投等債20+ETF期貨契約(UJF)、國泰20年美債ETF期貨契約(UKF)及黃金選擇權契約(TGO)之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自2025年5月7日一般交易時段結束後起實施。

期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕的保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生之虧損超過自身可承擔能力之情事發生，以維護自身交易安全

ETF 國泰 臺灣期貨交易所

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