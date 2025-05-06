富邦證券輔導昶瑞機電 5月7日起受理競價拍賣

富邦證券輔導的昶瑞機電（7642）公司，將於7日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股新台幣58.05元，自5月7日起競價拍賣至5月9日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於5月12日開始公開申購。

昶瑞機電為台灣主要專業直流馬達吊扇大廠，擅長設計、研發，以戶外防水與高效能的馬達吊扇產品而聞名，具備核心結構模組化專利技術，產品具競爭力。

昶瑞機電2024年度營收為新台幣9.58億元，稅後淨利1.70億元，每股稅後盈餘為6.39元，較2023年度之營收9.14億元、稅後淨利1.45億元及每股稅後盈餘5.79元，分別成長4.80%、16.87%及10.36%，營運表現亮眼。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，昶瑞機電專注於生產與銷售高品質、有設計感且符合ESG環保節能之直流電馬達吊扇，將馬達、電控、燈具等系統整合於控制器之中，且能提供客戶量身打造的客製化產品。

此外，昶瑞機電近年積極拓展海外版圖，主要客戶遍及歐洲、美國及澳洲的高端市場，並持續開發國際指標型客戶，提升國際知名度。