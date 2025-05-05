全民權證／台泥 挑價內外20%

台泥（1101）大陸市場需求回升，3月大陸水泥銷量成長、營收較上月大增95.9%，並較去年同期增加5.36億元、年增20.1%。第1季大陸區域營收年增2.9%。

台泥今年第1季合併營收349.72億元，年增36.15%，較去年同期增加93億元，成長動能來自於2024年完成併購的土耳其OYAK Cement與葡萄牙Cimpor低碳水泥事業。儲能事業NHOA於歐洲建置案場及充電樁、旗下電芯品牌Molicel已打入國際BBU電芯供應鏈，第2季單月交貨可達百萬顆以上，並取得5億美元電動飛機訂單。權證發行商建議，可挑選價內外20%以內、距到期日90天以上的認購權證介入。（群益金鼎證券提供）

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