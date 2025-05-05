全民權證／台泥 挑價內外20%
台泥（1101）大陸市場需求回升，3月大陸水泥銷量成長、營收較上月大增95.9%，並較去年同期增加5.36億元、年增20.1%。第1季大陸區域營收年增2.9%。
台泥今年第1季合併營收349.72億元，年增36.15%，較去年同期增加93億元，成長動能來自於2024年完成併購的土耳其OYAK Cement與葡萄牙Cimpor低碳水泥事業。儲能事業NHOA於歐洲建置案場及充電樁、旗下電芯品牌Molicel已打入國際BBU電芯供應鏈，第2季單月交貨可達百萬顆以上，並取得5億美元電動飛機訂單。權證發行商建議，可挑選價內外20%以內、距到期日90天以上的認購權證介入。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言