全民權證／華城 選逾三個月

華城（1519）受惠台灣進入非核家園題材，昨（5）日股價道逆勢上漲6.5元，收在460.5元，相關權證也受矚目。

法人表示，華城受到對等關稅影響，短期台灣輸美的稅率為10%，將對於台灣電力設備輸美國產生一定影響，尤其是已簽訂合約多屬長約，已開始研議與客戶進行關稅因素調整合約內容。此外，觀音三廠新產能首季如期開出，預估全產能產出將帶來總產能20~25%以上的提升，有助於中壢、觀音二廠以及台中廠的產能調配。目前在手訂單高壓設備能見度達兩年以上，美國將隨AI與美國製造的增加，提高電力設備需求。權證發行商建議，可挑選價內外20%以內，有效天期90天以上的權證介入。（凱基證券提供）

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