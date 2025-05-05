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緯穎、神達 四檔聚光

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

四大雲端服務供應商（CSP）公布財報後，資本支出不減反增，提振市場對AI伺服器後續出貨信心，法人看好AI伺服器業者緯穎（6669）、神達（3706）因擁有多元組裝據點，將具生產優勢。

緯穎日前宣布取得美國德州土地與建物，希望透過新設美國廠區，強化對當地客戶的供應穩定性。外資法人看好緯穎今年ASIC伺服器業務持續成長，一般伺服器需求回溫，後市可期。

緯穎目前主要生產據點在墨西哥、捷克、馬來西亞與台灣，AI伺服器占營收比重也逐季提升中。

根據統計，緯穎首季營收1,706億元，年增145%，創歷來同期新高，顯示AI伺服器出貨動能強勁，及因應關稅不確定性的提前拉貨效應。

隨AI伺服器滲透率上升、客戶資本支出維持高檔，緯穎後市成長動能可期。

神達也因應關稅戰不確定性，積極建置多元產能，目前在美國擁有組裝廠因應客戶需求，且已透過租賃方式在周邊擴大廠房，越南廠也加速趕工，以保留彈性空間因應後續關稅變化。法人分析，預期在北美大型雲端服務供應商需求持續成長，將帶動神達今年營運向上。

考量到潛在的關稅風險，市場對第2季展望轉趨保守，神達強調將審慎應對，並視關稅疑慮釐清後再調整策略，不過全年營收雙位數成長目標不變。權證發行商表示，投資人若看好緯穎與神達後續表現，可以挑選價內外20%以內，有效天期二個月以上的權證入手，以小金搏大利。

伺服器 神達 緯穎

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