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期貨商論壇／緯穎期 伺機布局

經濟日報／ 記者崔馨方整理

緯穎（6669）受惠AI伺服器及通用伺服器動能強勁，加上客戶積極拉貨，3月及今年首季營收皆創歷史新高。期貨法人表示，近期可留意緯穎期（PVF）相關操作，伺機布局。

展望2025年，緯穎稱各大雲端服務供應商（CSP）陸續公布今年資本支出計畫，整體呈雙位數成長，顯示市場需求仍強勁。關稅政策使不少廠商受影響，不過緯穎力拚美國製造，積極加碼擴產。緯穎海外伺服器生產基地以墨西哥為主，美國新廠與既有墨西哥廠產能與資源相互連結，擴大北美製造優勢。

事實上，微軟（Microsoft）、Meta對AI持續加碼，破除AI支出可能趨緩的憂慮，一掃先前對關稅不確定性帶來的經濟衰退憂慮，主力AI伺服器代工廠喜迎商機。

微軟上季資本支出成長近53%至167.5億美元，高於分析師所估，重申今年度資本支出計畫為800億美元，7月起的明年度資本支出將持續成長。Meta提高今年資本支出區間到640億至720億美元，高於先前的600億至650億美元。緯穎來自Meta的營收占比超過五成，為第二大客戶，營運受惠大。

緯穎3月營收為866.3億元，創下歷史新高，月增86.2%，年增226.7%。第1季營收1,706.5億元，季增47.61%，年增145.09%，連續兩季站穩千億元大關，再創新高。（群益期貨提供）

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營收 緯穎 資本支出

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