快訊

美眾院通過「台北法案」修正案 強化反制2758號決議

世界數位媒體大賽 聯合報系AI營收策略奪全球金獎

梅雨季首波鋒面下午到 吳德榮：未來1周2天暴雨2天熱 防劇烈天氣

期貨商論壇／永續期 避險優選

經濟日報／ 記者崔馨方整理

美國財報季即將進入尾聲，後續重點觀察5月底輝達（NVIDIA）財報能否釋出強於市場預期的表現。期貨法人表示，若投資人有避險需求，可透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，交易門檻低，注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。

統一期貨表示，近期需先觀察7日美國商務部對於半導體關稅措施調查結束後，是否將真如川普早前聲明，將對非美半導體廠商課徵關稅，如該措施確定實行，將對全球半導體產業帶來衝擊。

回顧近期各大重要美國科技股財報後表現，以Tesla、Microsoft、Meta股價反應表現樂觀。Tesla財報雖不如市場預期，但執行長馬斯克表態將降低政府工作比重，重回公司經營，提振投資人信心，帶動股價回穩；Microsoft、Meta則釋出優於預期的財報、下季財測展望，激勵投資人買單股價出現大漲。

Apple、Amazon財報雖大致符合市場預期，但獲利展望出現下修。其中Apple主要營運模式以筆電、智慧機等硬體消費性電子產品為主。

在美中貿易戰升溫下，中國供應鏈生產勢必將受關稅影響，而導致生產成本上移，且終端產品需求也可能因為經濟成長趨緩而轉弱。Amazon主要獲利模式亦與民生消費息息相關，也會遭受到關稅衝擊，故財報發布後股價表現相對弱勢。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

期貨交易 財報 關稅

延伸閱讀

上銀、所羅門 認購熱

馬斯克淡出DOGE後盼國會接續改革 特斯拉董事長否認想換掉他

馬斯克將DOGE比喻為佛教 談川普執政百天「我們是好友」

川普挽留馬斯克：只要願意 隨時可以留下來

相關新聞

期貨商打詐 看見成果

期交所自114年4月至9月舉辦「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」，響應行政院「打詐綱領2.0」，充分展現公私協力、落實...

期貨商論壇／緯穎期 伺機布局

緯穎（6669）受惠AI伺服器及通用伺服器動能強勁，加上客戶積極拉貨，3月及今年首季營收皆創歷史新高。期貨法人表示，近期...

期貨商論壇／永續期 避險優選

美國財報季即將進入尾聲，後續重點觀察5月底輝達（NVIDIA）財報能否釋出強於市場預期的表現。期貨法人表示，若投資人有避...

台塑、華通 押長天期

台股大盤拉回整理，不過台塑、華通各擁題材，股價表現抗跌，發行券商建議，對於台塑（1301）、華通（2313）看法偏多的投...

緯穎、神達 四檔聚光

四大雲端服務供應商（CSP）公布財報後，資本支出不減反增，提振市場對AI伺服器後續出貨信心，法人看好AI伺服器業者緯穎（...

全民權證／華城 選逾三個月

華城（1519）受惠台灣進入非核家園題材，昨（5）日股價道逆勢上漲6.5元，收在460.5元，相關權證也受矚目。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。