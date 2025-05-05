期貨商論壇／永續期 避險優選

美國財報季即將進入尾聲，後續重點觀察5月底輝達（NVIDIA）財報能否釋出強於市場預期的表現。期貨法人表示，若投資人有避險需求，可透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，交易門檻低，注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。

統一期貨表示，近期需先觀察7日美國商務部對於半導體關稅措施調查結束後，是否將真如川普早前聲明，將對非美半導體廠商課徵關稅，如該措施確定實行，將對全球半導體產業帶來衝擊。

回顧近期各大重要美國科技股財報後表現，以Tesla、Microsoft、Meta股價反應表現樂觀。Tesla財報雖不如市場預期，但執行長馬斯克表態將降低政府工作比重，重回公司經營，提振投資人信心，帶動股價回穩；Microsoft、Meta則釋出優於預期的財報、下季財測展望，激勵投資人買單股價出現大漲。

Apple、Amazon財報雖大致符合市場預期，但獲利展望出現下修。其中Apple主要營運模式以筆電、智慧機等硬體消費性電子產品為主。

在美中貿易戰升溫下，中國供應鏈生產勢必將受關稅影響，而導致生產成本上移，且終端產品需求也可能因為經濟成長趨緩而轉弱。Amazon主要獲利模式亦與民生消費息息相關，也會遭受到關稅衝擊，故財報發布後股價表現相對弱勢。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。