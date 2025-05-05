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期貨商打詐 看見成果

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
期交所。期交所／提供
期交所。期交所／提供

期交所自114年4月至9月舉辦「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」，響應行政院「打詐綱領2.0」，充分展現公私協力、落實期貨市場反詐治理的決心。

截至4月30日止，14家專營期貨經紀商全數提交期貨商反詐治理計畫，同時評鑑舉辦首月期貨商共繳出蒐報檢舉近40件期貨詐騙案件的成績單。

期交所發現業者所提交的反詐治理計畫有三大特點，包括：第一，打詐督導主管由總經理，或副總經理擔任；第二，打詐單位由公平待客委員會，或另設立跨足多部門的任務編組擔任，透過部門分工合作協力打詐，並訂有制度化、常態化的打詐政策。

第三，業者為激勵公司員工積極投入打詐，採取給予獎金、連結績效等激勵措施、舉辦防詐宣導活動，訪談客戶及蒐集期貨詐騙案件等，全體動員支持識詐防詐活動。

據期交所統計，評鑑活動實施首月，期貨商蒐報期貨詐騙案件相當積極，共有統一期貨、元大期貨、台新期貨、富邦期貨、元富期貨、群益期貨、永豐期貨、華南期貨、凱基期貨等九家期貨商經網路蒐報查獲期貨詐騙案件，並向社群平台或165詐騙專區或專線檢舉近40件期貨詐騙案件，平均每個營業日期貨商檢舉一至二件期貨詐騙案件。

經分析目前期貨商申報有關利用期貨詐騙手法主要類型，為：從事非法期貨顧問，透過臉書，以免保證金、保證獲利，甚至以十倍獲利為誘因，也有引誘客戶加入LINE群組，或加入一對一LINE聊天。

其次，偽冒期貨商公司網站邀約民眾加入投資；偽冒期貨商從業人員邀約交易人加入投資；假冒學校或政府教育機構網站推介期貨投資；前述手法再搭配假借財經名人現身說法招攬加入投資。

期交所呼籲交易人，從事期貨交易一定要透過經主管機關核可的合法期貨業者進行，若不慎已於地下期貨開戶並匯出款項，請立即致電165反詐騙專線及110報案。

期貨交易 詐騙

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