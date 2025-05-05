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5月電子期、金融期齊跌

中央社／ 台北5日電

台北股市今天下跌254.65點，收20532.99點。5月電子期收1104.85點，下跌18.55點，逆價差8.23點；5月金融期收1975點，下跌44.20點，逆價差6.35點。

5月電子期以1104.85點作收，下跌18.55點，成交976口。

電子現貨以1113.08點作收，下跌16.25點；5月電子期貨與現貨相較，逆價差8.23點。

5月金融期以1975點作收，下跌44.20點，成交776口。6月金融期以1969.80點作收，下跌43.80點，成交8口。

金融現貨以1981.35點作收，下跌48.78點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差6.35點。實際收盤價以期交所公告為準。

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