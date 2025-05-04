期貨商論壇／半導體30期 硬挺

美國重量級科技股財報陸續出爐，企業財報亮眼，緩解市場對人工智慧（AI）增長動能放緩的擔憂，同時傳出美國已主動聯繫中方磋商關稅，尋求就關稅問題進行談判，帶動市場信心回穩，以科技股為主的那斯達克指數和費城半導體指數受激勵走揚。

美國科技巨頭Meta和微軟近期雙雙公布亮眼財報，Meta受惠於廣告業務強勁，第1季營收與獲利皆優於市場預期，且在經濟不確定性中繼續增加資本支出以投資於AI領域，今年的資本支出由600~650億美元提高至640~720億美元，維持在AI技術與服務的優勢。

微軟則受惠於雲端服務與AI需求持續增長，營收與獲利也均優於市場預期，其中，雲端業務方面有33%的增長，AI需求超過公司預期，此外，今年資本支出目標800億美元，高於市場分析師預期。

另外，美國正考慮放寬輝達對阿拉伯聯合大公國的AI晶片出口限制，川普近日出訪中東時可能宣布開始啟動雙邊晶片協議，有助消除市場對AI熱潮降溫疑慮。

科技巨頭Meta和微軟的資本支出強勁，顯示AI需求依舊旺盛，有助消除先前傳出台積電（2330）CoWoS訂單被削減的擔憂，加上美國有望放寬對AI晶片出口限制，有利半導體產業發展。半導體30期貨沿5日線走揚，短線若能守穩短均線，後續將有望來挑戰回補4月7日跳空缺口。（凱基期貨提供）