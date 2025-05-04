期貨商論壇／黃金期 價格向上

近期金價小幅回檔，主因經濟數據顯示勞動市場開始疲軟，避險需求減少。目前市場仍受美國關稅政策不確定性和聯準會立場等影響，股市強力反彈，短期削弱對黃金的需求，但就中長期而言，投資人避險情緒升溫和各國央行增持，仍支撐價格上揚。

從需求面來看，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，在金價持續走高後，基金水位從1月27日的857.02公噸開始增加至5月1日時944.26公噸，增加10.1%，買盤持續進場。觀察最近CFTC非商業交易人籌碼面變化，截至4月22日黃金期貨的非商業人持倉淨多單部位減少2.6萬來到17.5萬口。配合走勢觀察，近期持倉部位持續減少代表這波上漲買方有獲利出場的動作，市場交易動能有減弱現象。

從線圖分析，金價於4月22日一度突破3,500美元後，回檔整理，符合指標KD高檔交叉翻空走弱表現。近期關注月線支撐，若指標若能有效收斂翻多，金價將可以維持原來多頭向上走勢。

投資人除透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合國內投資人的交易時段，同步全球市場的動態，是另一種投資黃金有利方式。

由於期權交易有其風險，應留意自身財務狀況，做好資金與風險管理，切勿過度放大槓桿。（華南期貨提供）