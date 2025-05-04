周五到期選擇權將上秀

臺灣期貨交易所將推出「周五到期臺指選擇權」，相關規劃及規章修正已經主管機關核准。此為臺指選擇權繼現行「周三到期契約」後，新增周間一個主要到期日，進一步擴展周選擇權到期日配置，使交易人更有效進行短期避險及應對重大市場事件的策略布局。

期交所表示，推出周五到期臺指選擇權，是完善我國指數選擇權產品線、提升市場競爭力的重要發展步驟。該契約於每周五掛牌，並於掛牌日次二周的周五到期，與現有周三到期契約互補，提供市場參與者更多到期日選擇。契約規格與交易結算機制均與現行契約一致，以利市場無縫接軌。

期交所指出，周五到期的臺指選擇權適合用於因應市場短期波動與重大事件公布後的即時調整。例如，蘋果、台積電等國際科技企業財報多於台灣時間周四盤後發布，可能引發台股周五開盤的劇烈波動，交易人可利用周五到期臺指選擇權預先建立或調整部位，從容應對市場變化。

此外，周五到期臺指選擇權因存續期間短，權利金相對較低，提供更具成本效益的槓桿操作工具。交易人能以較少資金，掌握一周內的指數走勢機會，並可靈活調整或快速建立部位，有助於提升資金運用效率。

期交所表示，此次周五到期臺指選擇權的推出，不僅標誌周選擇權市場的重大進展，更是打造多時段到期結構、靈活金融市場風險管理機制的關鍵措施。同時，透過周三與周五並行的到期設計，台灣期貨市場能提供更豐富且更精準的避險與策略調整時機，提升交易人的操作彈性，增強期貨市場對各類風險事件的即時應對能力。

期貨商指出，由於美國政府對等、半導體等關稅政策，干擾全球股市行情，在近期印度、韓國等首波協商國家，有望將陸續達成協議中，隨期交所此次新商品推出，將有助於投資人、法人等市場參與者的靈活操作，進一步確保交易權益。