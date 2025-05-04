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嘉澤、鴻海 押逾三個月

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股大盤上周五（2日）受惠美股財報優於預期，大舉反彈，AI相關類股股價表現亮眼，其中嘉澤（3533）、鴻海（2317）等相關供應鏈股價勁揚，發行券商建議，對於嘉澤、鴻海偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人表示，嘉澤2025年營收有機會將季增雙位數表現。主要動能來自伺服器營收，包含Eagle Stream與 Bergamo／Turin CPU滲透率持續上升、新Birch StreamCPU量產以及PCIe cable市占率增加。

法人指出，嘉澤新款GB300 SO-CAMM目前已通過認證，每個compute tray有八條，將隨即量產後出貨，但2025年的貢獻有限；而新款GPU插槽與QD已進入樣品測試，最快今年下半年末量產。因動能多在下半年啟動，因此預估2026年營收增幅較顯著。

鴻海方面，法人表示，今年首季淡季不淡，因AI伺服器將季增、年增翻倍，使整體雲端網路營收達雙位數季增，鴻海今年主要動能在雲端網路，除GB200進入量產，一般伺服器及網通產品皆強勁成長，估雲端營收將逐季成長，估今年雲端將成長七成，占比躍升至近四成，其中，估伺服器中55%比重為AI，AI即貢獻約1.6兆元至1.7兆元。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可以選擇價內外20%以內、逾90天的商品介入，透過靈活操作參與個股行情，但宜先設好停損停利點。

嘉澤 營收 鴻海

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