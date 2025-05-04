創意、辛耘 四檔動能強

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股2日開高走高，開始回補4月7日的向下跳空缺口，終場上漲552點，收20,787點，成交金額擴增至3,395億元，具備攻擊架構，其中半導體股扮演要角。發行券商指出，看好半導體族群後續表現的投資人，可留意創意（3443）、辛耘（3583）等相關權證。

創意今年第1季合併營收為70.23億元，季增16.6％、年增23.4％，稅後純益9.61億元，季增14％、年增45％，每股純益7.17元。法人指出，第1季營收主要來自於3奈米以下加密貨幣專案所貢獻。

以第1季以營收地區分布來看，台灣、中國大陸及美國營收占比合計為93%，為主要營收貢獻地區，其中美國地區單季營收占比為69%，而南韓及大陸地區營收占比則持續降低。

中長線來說，法人認為，加密貨幣預計營收在2026年歸零的情況下，預估創意2026年全年營收維持中雙位數成長，來自於CSP業者的AI晶片專案進度並無太大改變。預計到2026年會有三件CSP專案量產，看好這些CSP專案量產後帶給創意的成長動能。

半導體再生晶圓與設備廠辛耘3月合併營收為9.93億元，連續二個月創新高，月增6.6％，年增30.3％；今年首季合併營收28.13億元，連七季改寫單季新猷，季增9.4％，年增25.3％；法人分析，主要受惠大客戶挹注的CoWoS先進封裝設備訂單動能。

隨著半導體先進封裝技術的推進，法人看好辛耘跟隨客戶新製程開發進度，推出半導體先進設備，亦為主要受惠個股。

權證發行商建議，看好創意、辛耘後市表現的投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證。

營收

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