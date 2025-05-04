上銀、所羅門 認購熱

台北電腦展將於20日登場，有機會再度點亮機器人概念股商機，獲得市場注目，上銀（2049）、所羅門（2359）等近期已可看到內外資法人陸續提前進場布局。

特斯拉執行長馬斯克預測機器人將在五年內超越人類最頂尖外科醫生，執行高精確性的手術。特斯拉官網也釋出機器人部門擴大招兵買馬的訊息，目標明年旗下人形機器人產量要較今年增加十倍，馬斯克也宣布5月起淡出政府效率部職務，專注特斯拉經營。

圖／經濟日報提供

事實上，輝達執行長黃仁勳、台積電董事長魏哲家等大老多次表態看好機器人市場發展，2025年全球機器人市場規模預計約1,000億美元，預計到2030年將增長至1,786億美元，複合年成長率12.17%。而人形機器人目前市場規模約10億美元，預計到2030年全球市場規模將達150億美元，年複合增長率超過56%，顯示人形機器人市場增長更加快速。

台灣工具機廠搶搭人形機器人商機之際，上銀旗下業生產各式齒輪刀具與齒輪磨床的邁萃斯，日前宣布接連奪下日本市場訂單。

上銀在3月台北國際工具機展推出大型齒輪磨床GVP-8040+，獲得日本大廠1億日圓訂單後，日前再宣布獲得另一家日本知名企業單機1億日圓以上同款機型訂單。上銀董事長卓文恒表示，GVP-8040+為專為工程機械、建築機械、風力發電、礦業與起重機產業設計的大型齒輪磨床，適用於少量多樣且大型的齒輪加工。連結上銀的相關權證包括上銀永豐4C購03、上銀群益4C購04 。

所羅門以通路代理業務起家，後來發展自有產品線， 並成為輝達ISAAC平台的合作夥伴，相關解決方案搭上AI機器人應用風潮，目前智動化業務中有機器人視覺應用、AI瑕疵檢測、整合AI與擴增實境（AR）的擴增智慧方案等三大自有產品線。

所羅門3月合併營收達5億元，月增27.1％、年增57.7％，是近28個月高點；首季合併營收為12.15億元，季增20.8％、年增54.1％，為近九季高點。所羅門相關權證有所羅門永豐51購01、所羅門元大48購02。