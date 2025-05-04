全民權證／東陽 挑價內外15%

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
圖／經濟日報提供
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東陽（1319）受惠美國關稅及State Farm擴大使用，單日出貨櫃數增加，營運動能提升，且占比也提高，帶動毛利率上揚，吸引法人買進。

儘管東陽表示尚未觀察到客戶因關稅議題提前拉貨現象，但單日出貨櫃數提升至80至84櫃，營運動能明顯提升。因此上修AM年增至11.5%，且AM價格隨汽車新車原廠（OE）調整，有望維持毛利率。

而大陸OEM廠持續整併產線，以提升產能利用率，目前訂單動能良好，加上長春、安徽及上海廠區營運改善，今年OEM業務有望由虧轉盈。權證發行商表示，看好東陽的投資人可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證，如東陽國泰48購01、東陽永豐4A購01。（國泰證券提供）

東陽 權證

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