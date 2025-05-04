全民權證／中砂 二檔活跳跳

經濟日報／ 記者高瑜君整理
圖／經濟日報提供
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半導體材料暨再生晶圓廠中砂（1560）第1季歸屬母公司業主淨利為2.86億元，季增19.4％，年增11.3％，每股純益1.96元。今年首季合併營收17.7億元，季減3.4％，年增11.1%，主因地震影響客戶重新投片，影響短期鑽石碟拉貨。

法人展望2025年，預期今年營運動能有三：一，SBU產品組合轉佳，帶動獲利成長，營收年增率超過一成；二，ABU併購案自第2季起併表，預期營收年增突破五成；三，DBU擺脫地震陰霾，且在主要客戶滲透率增加，營收年增率逾一成，且IDM案件重啟帶來潛在動能。

權證發行商建議，投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上權證，如中砂元富49購02、中砂永豐4B購01。（元富證券提供）

中砂 營收

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