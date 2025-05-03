全民權證／迅得 瞄準逾150天

迅得（6438）3月營收5.77億元，創單月新高，月增23.02%，年增21.61%；首季營收15.55億元，季增21.1%，年增22.12%，寫歷年同期次高。

法人認為，今年半導體相關設備將是訊得主要成長動能，尤其是先進封裝相關倉儲及自動化物流系統隨台灣半導體大廠先進封裝擴廠，委外OSAT廠需求強勁；半導體晶圓製造業務方面，受惠公司於晶圓代工大廠標準倉儲設備滲透率提升，加上微型倉儲隨客戶新建廠導入，與策略夥伴合作開發AMC微汙染防治微型倉儲，有望貢獻營運，預估今年半導體業務雙位數成長。

權證發行商建議，看好迅得後市的投資人，可買進價外20%至價內10%、有效天期150天以上認購權證，參與行情。（永豐金證券提供）

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