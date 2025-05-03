快訊

立委團結束訪美 盼軍購納入平衡台美貿易

涉嫌偽造罷免連署！國民黨台中黨部書記長等2人遭聲押

獨／新北4小學爆食安危機！飯有塑膠片、湯有蟲…學童餐後10分鐘腹絞痛

全民權證／台光電 二檔吸睛

經濟日報／ 記者周克威整理

台光電（2383）第1季營收216.8億元，季增16.8%、年增68%，毛利率季增至30.4%，優於市場預期，稅後純益34.6億元，季增31%、年增75.3%，每股純益（EPS）10.01元。法人表示，今年仍將維持強勁成長，給予「買進」投資評等。

受惠美系客戶ASIC sever逐步放量，有望帶動第2季營收持續走揚，並帶動毛利穩健向上，市場預估全季營收220.3億元，季增1.6%、年增42.6%，毛利率29.3%，稅後純益35.4億元，季增3%、年增45.5%，EPS成長至10.2元在美系N客戶、A客戶陸續自第2季起出貨，且台光電續有一定市占下，全年EPS上看39.7元。

權證券商建議，看好台光電後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

股本雖膨脹 銳澤首季EPS仍1.96元

光洋科財報／避險失利衝擊 第1季淨利年減16.8%、EPS 0.6元

劍麟財報／第1季EPS為1.84元 汽車事業營運規模持續保持成長

台灣虎航財報／第1季稅後淨利9.43億元、歷史同期新高 EPS 2.05元

相關新聞

聯發科、世芯 四檔聚光

台股雖受川普關稅等政策影響，市場追價力道不足，但Meta、微軟等科技股財報亮麗，資金湧入AI股，法人評等買進的聯發科（2...

志強、來億 選逾三個月

美國關稅衝擊投資信心，但製鞋業的志強-KY（6768）、來億-KY（6890）受到影響較小，股價回穩後的反彈也相對亮眼，...

全民權證／創意 押價內外10%

創意（3443）第1季營收70.2億元，季增16.6％、年增23.4％。其中，3奈米以下的營收貢獻從2024年第4季的7...

全民權證／台光電 二檔吸睛

台光電（2383）第1季營收216.8億元，季增16.8%、年增68%，毛利率季增至30.4%，優於市場預期，稅後純益3...

全民權證／迅得 瞄準逾150天

迅得（6438）3月營收5.77億元，創單月新高，月增23.02%，年增21.61%；首季營收15.55億元，季增21....

最牛一輪／緯穎利多 中信49叫好

緯穎（6669）旗下子公司Wiwynn Technology Corporation近期取得德州土地及建物，交易總金額為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。