全民權證／台光電 二檔吸睛
台光電（2383）第1季營收216.8億元，季增16.8%、年增68%，毛利率季增至30.4%，優於市場預期，稅後純益34.6億元，季增31%、年增75.3%，每股純益（EPS）10.01元。法人表示，今年仍將維持強勁成長，給予「買進」投資評等。
受惠美系客戶ASIC sever逐步放量，有望帶動第2季營收持續走揚，並帶動毛利穩健向上，市場預估全季營收220.3億元，季增1.6%、年增42.6%，毛利率29.3%，稅後純益35.4億元，季增3%、年增45.5%，EPS成長至10.2元在美系N客戶、A客戶陸續自第2季起出貨，且台光電續有一定市占下，全年EPS上看39.7元。
權證券商建議，看好台光電後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（統一證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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