全民權證／創意 押價內外10%
創意（3443）第1季營收70.2億元，季增16.6％、年增23.4％。其中，3奈米以下的營收貢獻從2024年第4季的7%大幅提升至20%。第1季營收地區分布，台灣、中國大陸及美國營收占比合計93%，為主要營收貢獻地區。
第1季創意美國單季營收占比69%，而韓國及中國大陸地區營收占比則持續降低。法人表示，即使加密貨幣營收在2026年歸零的情況下，仍預估創意2026年全年營收維持中雙位數成長，來自於CSP業者AI晶片專案進度並無太大改變。預計到2026年會有三件CSP專案量產，這些CSP專案量產後可望帶給創意的成長。
權證發行商建議，看好創意後市的投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期150天以上商品，參與偏多行情。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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