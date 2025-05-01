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緯創、緯穎 押逾三個月

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股連三天站在2萬點關卡之上，美國科技巨頭本周陸續公布財報及財測，在科技股具表現機會之際，法人看好緯創（3231）、緯穎（6669）相關權證的後市表現，投資人可以適度資金參與反彈行情。

Google母公司Alphabet今年首季財報優於市場預期。外資法人指出，Google於2025年資本支出維持750億美元不變。整體而言，Google維持資本支出計畫不變，以及對支出延續的正面評論，有助於緩解投資人對於雲服務供應商受政策不確定性影響的隱憂。

此外，在經濟衰退風險下，投資人也擔心科技巨頭可能縮減AI投資，相較其他領域，雲端與AI基礎建設的資本支出展現出更高的防禦性與持續性。

台廠供應鏈中，對於在雲端相關領域的標的仍保持正面看法，認為在後市不確定環境下的資本支出更具防禦性。其中，輝達（NVIDIA）供應鏈中的緯創，以及ASIC受惠者如緯穎等，長線都有表現空間

事實上，國內多家代工大廠均已投入「美國製造」行列。法人指出，緯創4月初拍板，將新設美國子公司WIUS，WIUS將斥資不超過5,000萬美元，取得美國土地與廠房，是緯創首度在美國建立大規模AI產品製造基地；緯穎則於2月底拍板將赴德州設廠，增資美國子公司WYMUS達3億美元，首度在美國設立製造據點，預計投資金額將近百億元。

權證發行商建議，看好緯創、緯穎等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過三個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

緯創 美國

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