鴻準、旺宏 四檔有潛利

任天堂Switch 2在第一波預購爆棚後，第二波依然吸引滿滿人潮，預料供不應求情形在正式開賣後，仍會持續一段時間，法人預料將帶動台股中的Switch 2概念股鴻準（2354）、旺宏（2337）等出貨。

Switch 2新機因效能提升與全新的遊戲陣容，市場普遍看好其銷售表現，Switch 2的台灣供應鏈與前代類似，包括鴻準獲組裝與機殼訂單，旺宏供應遊戲卡用記憶體等。

法人分析，遊戲機組裝占鴻準營收比重約六成，稍早因前一代遊戲機生產已進入尾聲，占比降低，但在Switch 2亮相後，預料遊戲機占比將再拉高。從營收來看，鴻準在遊戲機組裝訂單激勵，3月營收以120.5億元，年增280.7％，創三個月以來新高；累計首季營收299.7億元，年增239%，創歷來同期第三高，也是七年來的新高。

有關Switch 2對旺宏的貢獻，依過往經驗，新遊戲機推出首年，屬於世代交替期，下半年才會開始爬升，因此預期ROM業務在2025年出貨表現持平，要到遊戲機推出一段時間後，貢獻才會較為明顯。法人認為，雖然記憶體庫存去化有助供需改善，然全球因關稅戰影響，終端需求不確定性高，預估今年第2季、第3季將逐季成長。

法人表示，除了遊戲機題材，旺宏也將受惠記憶體漲價利多，憑藉NOR Flash技術成功獨家打入輝達GB300供應鏈，第2季提升出貨量，下半年達出貨高峰，明年持續擴大動能，2026年可能打入輝達高效能運算供應鏈，提供大容量高單價的3D NOR Flash。

權證發行商表示，投資人若看好鴻準與旺宏後續表現，可挑選價內外15%以內，有效天期60天以上的權證，以小額資金參與行情。