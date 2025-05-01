快訊

反擊！詹姆士親曝5大聲明駁「空手套白狼」：看清人只要一舉動

美烏簽署礦產協議 美財長：川普發給烏克蘭同花大順好牌

今晴朗飆35度高溫、明起雷雨突襲 下周二迎來梅雨季首波鋒面

鴻準、旺宏 四檔有潛利

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
旺宏董事長吳敏求。圖／旺宏提供
旺宏董事長吳敏求。圖／旺宏提供

任天堂Switch 2在第一波預購爆棚後，第二波依然吸引滿滿人潮，預料供不應求情形在正式開賣後，仍會持續一段時間，法人預料將帶動台股中的Switch 2概念股鴻準（2354）、旺宏（2337）等出貨。

Switch 2新機因效能提升與全新的遊戲陣容，市場普遍看好其銷售表現，Switch 2的台灣供應鏈與前代類似，包括鴻準獲組裝與機殼訂單，旺宏供應遊戲卡用記憶體等。

法人分析，遊戲機組裝占鴻準營收比重約六成，稍早因前一代遊戲機生產已進入尾聲，占比降低，但在Switch 2亮相後，預料遊戲機占比將再拉高。從營收來看，鴻準在遊戲機組裝訂單激勵，3月營收以120.5億元，年增280.7％，創三個月以來新高；累計首季營收299.7億元，年增239%，創歷來同期第三高，也是七年來的新高。

有關Switch 2對旺宏的貢獻，依過往經驗，新遊戲機推出首年，屬於世代交替期，下半年才會開始爬升，因此預期ROM業務在2025年出貨表現持平，要到遊戲機推出一段時間後，貢獻才會較為明顯。法人認為，雖然記憶體庫存去化有助供需改善，然全球因關稅戰影響，終端需求不確定性高，預估今年第2季、第3季將逐季成長。

法人表示，除了遊戲機題材，旺宏也將受惠記憶體漲價利多，憑藉NOR Flash技術成功獨家打入輝達GB300供應鏈，第2季提升出貨量，下半年達出貨高峰，明年持續擴大動能，2026年可能打入輝達高效能運算供應鏈，提供大容量高單價的3D NOR Flash。

權證發行商表示，投資人若看好鴻準與旺宏後續表現，可挑選價內外15%以內，有效天期60天以上的權證，以小額資金參與行情。

Switch 遊戲機 鴻準

延伸閱讀

黃仁勳示警中國AI實力不落後！籲川普改變晶片出口 稱華為「難對付」

示警中國緊追 黃仁勳籲川普修AI晶片外銷規範

三星看不清前景 不發財測

華為AI系統 叫陣輝達

相關新聞

鴻準、旺宏 四檔有潛利

任天堂Switch 2在第一波預購爆棚後，第二波依然吸引滿滿人潮，預料供不應求情形在正式開賣後，仍會持續一段時間，法人預...

緯創、緯穎 押逾三個月

台股連三天站在2萬點關卡之上，美國科技巨頭本周陸續公布財報及財測，在科技股具表現機會之際，法人看好緯創（3231）、緯穎...

全民權證／廣宇 挑價內外5%

廣宇（2328）在美國對等關稅下，馬來西亞廠具有優勢，法人預估有利獲得轉單，預估第2季仍有雙位數的年增。

全民權證／國泰金 二檔放閃

國泰金（2882）宣布股利配發政策後，在4月最後一個交易日跳空大漲，終場上漲5%，收在58.5元。

全民權證／亞德客 選逾120天

亞德客-KY（1590）2025年展望佳，預估第2季為全年營運高點，第3季與第4季也可維持相對高檔表現。因此法人將亞德客...

最牛一輪／宇隆有戲 永豐51沾光

宇隆（2233）2024年合併營收36.59億元、年增9.6%；稅後純益6.58億元、年增24.1%；每股稅後純益（EP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。