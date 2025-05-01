全民權證／國泰金 二檔放閃
國泰金（2882）宣布股利配發政策後，在4月最後一個交易日跳空大漲，終場上漲5%，收在58.5元。
2024年國泰金稅後純益達1,111.9億元，每股純益（EPS）為7.28元，創歷史次高，獲利成長動能主要來自旗下核心子公司表現亮眼，每股預計配發3.5元現金股利，回到2021年的最高水準。
展望後市，法人認為，川普宣布關稅措施暫緩90天，進入貿易逆差、匯率操縱及非貨幣關稅等相關議題協商期，有助短期金融市場回穩，預期未來供應鏈移轉及周轉金放款回升，可提升台灣銀行放款動能。
權證發行商建議，看好國泰金後市的投資人，可買進價內外10%以內、距到期日150天以上權證，參與這波偏多行情。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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