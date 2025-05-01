全民權證／亞德客 選逾120天

亞德客-KY（1590）2025年展望佳，預估第2季為全年營運高點，第3季與第4季也可維持相對高檔表現。因此法人將亞德客-KY的評等調升至「買進」，相關權證可逢低布局。

法人分析，近期中國大陸客戶對景氣看法逐漸轉趨正面，亞德客接單金額持續高於出貨金額。預估大陸政府將推出更積極的貨幣與財政政策，需求有望持續回溫。此外，亞德客已針對各產業復甦狀況制定銷售策略，有助於提升大陸市場占有率，2025年整體營運展望正向。

權證發行商建議，看好亞德客-KY後市的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（群益金鼎證券提供）

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