全民權證／廣宇 挑價內外5%

廣宇（2328）在美國對等關稅下，馬來西亞廠具有優勢，法人預估有利獲得轉單，預估第2季仍有雙位數的年增。

法人表示，廣宇下半年營運將優於上半年。在產品別部分，首季以消費及通訊為主，交換機1月已開始出貨，預估今年交貨維持正常，伺服器下半年交貨。除了馬來西亞以外，由於集團在墨西哥也有廠房，若客戶有需求，將有集團資源可運用。

目前馬來西亞廠占廣宇營收約三成，在對等關稅效應下，歐美客戶紛紛加速分散生產基地，未來若有較大的轉單，馬來西亞可再擴廠，在未來幾年的生產比重可望再拉高。權證發行商表示，看好廣宇的投資人可挑價內外5%以內，150天期以上權證介入，靈活操作參與個股行情。（元大證券提供）

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