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期貨商論壇／原油期 區間震盪

經濟日報／ 記者崔馨方整理
原油示意圖。 （路透）
原油示意圖。 （路透）

觀察美中貿易戰近期發展，美國總統川普暗示可能不再延長對等關稅的90天暫緩期，但另一方面美中貿易戰出現緩和。期貨法人表示，原油期貨短線可能處於區間震盪，仍需謹慎操作。

展望油價後市，國泰期貨分析師李修豪表示，OPEC+將於5月5日召開會議決定6月產量，近期OPEC+因部分國家未遵守產量配額而關係緊張，成員國可能轉向以國家利益為主，加速6月擴產步伐，顯示從4月初至今WTI輕原油價格自70美元之上大幅拉回後，產油國亦無放緩增產的意願，原油供應增加的前景將使油價承壓，但川普關稅政策緩和，加上美國汽油消費尚屬穩健，預期油價短線將在月線與4月低點附近區間震盪格局。

此外，API庫存數據顯示，儘管截至4月25日當周原油庫存新增376萬桶，超出市場預期的39萬桶，但汽油庫存減少314萬桶，減幅高於市場預期，汽油庫存已連三周出現下降，反映目前美國能源需求消費仍穩健。

進一步觀察經濟數據，3月JOLTS職位空缺數字修正後前值748萬個下降至719.2萬個，創去年9月以來最低，CB消費者信心指數自修正後前值93.9降至86.0，創2020年4月以來最低水平，反映隨著關稅政策不確定性增加，企業正在減少招聘，消費者信心也呈現低迷，恐抑制油價表現。（國泰期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

原油價格 期貨交易

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