期貨商論壇／台積期 提防賣壓

台積電期貨目前位置上檔仍然有壓，期貨法人表示，技術面顯示台積電個股期貨仍然在低檔盤整，未來可能持續盤整，籌碼面來看，外資居高思危避險心態仍濃，須提防獲利了結賣壓持續出籠。

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國總統川普周二簽署行政命令，進口車將免於再被徵收鋼和鋁的單獨關稅，以避免進口車關稅與其他關稅重複累加。

美國財政部長貝森特透露，美國與印度的貿易協議接近達成，同時白宮也與日本展開實質性會談，並透露與南韓的協議輪廓初步成形，市場預期川普政府與各國談判關稅時將展現更大彈性，樂觀情緒帶動美股上揚，市場觀望氣氛上升，台積電期在整數關卡附近震盪整理。

中美關稅戰近期稍顯降溫，激勵台積電（2330）股價上漲，人工智慧（AI）相關類股表現強勢，台股回彈月線上，惟台積電反彈至整數關卡後遇壓震盪，顯示關稅變數不免仍影響市場追價信心，投資人關注川普政府和各國關稅協商能否降低對經濟及金融市場衝擊，及蘋果等科技大廠財報展望是否正向。

台股目前日成交量能仍不足 3,000億元，建議以區間震盪看待，可留意台積電個股期貨有機會補漲可搶短因應，應保持資金彈性。期貨市場訊號仍偏空方，加上台積電股價失守千元關卡後，悲觀情緒蔓延，台積電期可能震盪盤整。（富邦期貨提供）

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