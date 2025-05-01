快訊

反擊！詹姆士親曝5大聲明駁「空手套白狼」：看清人只要一舉動

美烏簽署礦產協議 美財長：川普發給烏克蘭同花大順好牌

今晴朗飆35度高溫、明起雷雨突襲 下周二迎來梅雨季首波鋒面

期貨商論壇／台積期 提防賣壓

經濟日報／ 記者崔馨方整理
台積電。路透
台積電。路透

台積電期貨目前位置上檔仍然有壓，期貨法人表示，技術面顯示台積電個股期貨仍然在低檔盤整，未來可能持續盤整，籌碼面來看，外資居高思危避險心態仍濃，須提防獲利了結賣壓持續出籠。

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國總統川普周二簽署行政命令，進口車將免於再被徵收鋼和鋁的單獨關稅，以避免進口車關稅與其他關稅重複累加。

美國財政部長貝森特透露，美國與印度的貿易協議接近達成，同時白宮也與日本展開實質性會談，並透露與南韓的協議輪廓初步成形，市場預期川普政府與各國談判關稅時將展現更大彈性，樂觀情緒帶動美股上揚，市場觀望氣氛上升，台積電期在整數關卡附近震盪整理。

中美關稅戰近期稍顯降溫，激勵台積電（2330）股價上漲，人工智慧（AI）相關類股表現強勢，台股回彈月線上，惟台積電反彈至整數關卡後遇壓震盪，顯示關稅變數不免仍影響市場追價信心，投資人關注川普政府和各國關稅協商能否降低對經濟及金融市場衝擊，及蘋果等科技大廠財報展望是否正向。

台股目前日成交量能仍不足 3,000億元，建議以區間震盪看待，可留意台積電個股期貨有機會補漲可搶短因應，應保持資金彈性。期貨市場訊號仍偏空方，加上台積電股價失守千元關卡後，悲觀情緒蔓延，台積電期可能震盪盤整。（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台積電 期貨交易 關稅

延伸閱讀

淡出公眾視野…賀錦麗敗選後首度公開演說！批川普治下美國「自私」

美中關稅博弈逆轉？ WSJ：習打太極、川普暴躁等電話

美票選最愛政府官員是他！川普內閣認同度民調曝光 墊底有4人

白宮大內宣！新官網上線強力宣揚川普施政

相關新聞

鴻準、旺宏 四檔有潛利

任天堂Switch 2在第一波預購爆棚後，第二波依然吸引滿滿人潮，預料供不應求情形在正式開賣後，仍會持續一段時間，法人預...

緯創、緯穎 押逾三個月

台股連三天站在2萬點關卡之上，美國科技巨頭本周陸續公布財報及財測，在科技股具表現機會之際，法人看好緯創（3231）、緯穎...

全民權證／廣宇 挑價內外5%

廣宇（2328）在美國對等關稅下，馬來西亞廠具有優勢，法人預估有利獲得轉單，預估第2季仍有雙位數的年增。

全民權證／國泰金 二檔放閃

國泰金（2882）宣布股利配發政策後，在4月最後一個交易日跳空大漲，終場上漲5%，收在58.5元。

全民權證／亞德客 選逾120天

亞德客-KY（1590）2025年展望佳，預估第2季為全年營運高點，第3季與第4季也可維持相對高檔表現。因此法人將亞德客...

最牛一輪／宇隆有戲 永豐51沾光

宇隆（2233）2024年合併營收36.59億元、年增9.6%；稅後純益6.58億元、年增24.1%；每股稅後純益（EP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。