台指期 反攻態勢延續

股期雙市4月30日指數走勢分歧，現貨指數漲2.4點，收20,235點；台指則小跌6點至20,149點，逆價差達86.03點。期貨分析師建議，外資期現貨謹慎布局，但短線技術面反攻態勢有望延續，有機會挑戰空方缺口，拉回可樂觀操作。

台指期4月30日呈現區間震盪格局，早盤開低後隨著買盤敲進，指數一度上漲超過百點，不過，多數電子權值股接連翻黑，終場指數小跌6點，以十字紅K棒作收。元富期貨表示，目前指數維持緩步震盪走高的架構，反彈攻勢延續下去，短線消化完套牢賣壓後，有機會再挑戰空方缺口。

展望後市，綜合期貨法人表示，5月7日美國將公布半導體稅率，及其他關稅談判，都是牽動行情的重要變數。另外，近期最新GDP和消費者支出數據都受到貿易戰影響，顯示美國經濟前景不確定性高。

籌碼面部分，三大法人賣超99.9億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,754口至11,353口，其中外資淨空單減少2,636口至22,730口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3,338口至13,456口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在21,000點，周賣權最大OI落在19,500點 ; 月買權最大OI落在21,100點，月賣權最大OI落在19,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.88下降至0.77。

永豐期貨分析，VIX指數下降0.28至28.56。外資台指期買權淨金額1.52億元 ; 賣權淨金額0.88億元，因此整體選擇權籌碼面中性。

群期期貨表示，近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI之差距為13,000餘口，買權賣權OI增量仍皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，因此目前選擇權多空皆無表態。

整體上，外資期現貨謹慎布局，自營商選擇權操作偏向穩健，月、周選呈現觀望態勢，整體籌碼面維持偏保守格局。不過，技術面短線在波動率呈現走低態勢下，拉回仍可以樂觀操作。