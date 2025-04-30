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5月電子期跌 金融期齊漲

中央社／ 台北30日電

台北股市今天上漲2.4點，收20235.03點。5月電子期收1089點，下跌1.75點，逆價差3.33點；5月金融期收2015.6點，上漲34.4點，逆價差7.15點。

5月電子期以1089點作收，下跌1.75點，成交718口。6月電子期以1082.4點作收，下跌4.55點，成交1口。

電子現貨以1092.33點作收，下跌1.66點；5月電子期貨與現貨相較，逆價差3.33點。

5月金融期以2015.6點作收，上漲34.4點，成交608口。6月金融期以2011點作收，上漲33.6點，成交5口。

金融現貨以2022.75點作收，上漲35.87點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差7.15點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期

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